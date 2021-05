06:49 Uhr | Fischadler-Nachwuchs an der Goitzsche geschlüpft

In der Goitzsche-Wildnis im Landkreis Anhalt-Bitterfeld sind die ersten beiden Fischadler-Küken geschlüpft. Sie sitzen im Nest und werden fleißig von der Mutter gefüttert. Auf dem Youtube-Channel der "Goitzsche Wildnis" kann man alles live mitverfolgen. Heute Morgen haben Sie aber noch nichts verpasst – denn auch zum Frühstück gab es Fisch. Gestern Abend aber, da waren die Küken zu sehen: Zwei hungrige Schnäbel sind zu erkennen. Küken Nummer drei steht noch aus. Bildrechte: www.goitzsche-wildnis.de

06:35 Uhr | Presseschau: Der Blick in die Zeitungen

Wenige Tage vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt nimmt die Dichte der politischen Analysen von Parteien, Plänen und Präferenzen in der Presselandschaft zu. Bildrechte: IMAGO / Rüdiger Wölk Die Frankfurter Allgemeine Zeitung widmet sich heute der Rolle der Sozialdemokraten in Sachsen-Anhalt, schreibt, die SPD sei ein "Unzufriedener, aber treuer Partner". Bei der Gelegenheit werden auch die Wahlplakate analysiert.

Die Thüringer Allgemeine hat in ihrer Mittwochsausgabe hingegen die CDU im Blick – und vergleicht die Ausgangslagen der Wahlen in Sachsen-Anhalt und in Thüringen, die dort zeitgleich mit der Bundestagswahl stattfindet. Ein entscheidender Unterschied sei "die missliche Lage der Linken", die in Sachsen-Anhalt nicht einmal halb so hohe Werte erwarten könne wie im Freistaat. So werde am Ende "fast alles an der CDU hängen".

Den bekannten Zwist zwischen Sachsen-Anhalts Landwirten und der für sie zuständigen Grünen-Ministerin Claudida Dalbert macht die Volksstimme heute zum Aufmacher. Der "Bauernfrust" gipfele in die Forderung nach einem Politikwechsel.

Kurz vor knapp könnte ein mögliches Nachtflugverbot am Flughafen Leipzig/Halle als Wahlkampfthema an Bedeutung gewinnen. Die Mitteldeutsche Zeitung verweist in ihrer Titelgschichte heute auf ein aktuelles Gutachten, wonach Lärm Herz-Kreislauf-Erkrankungen fördern könne – und lotet die Haltung der im Landtag vertretenen Parteien dazu aus.

06:19 Uhr | Anhalt-Bitterfeld: Mit Rasierklingen gespickte Köder entdeckt

In Riesdorf im Kreis Anhalt-Bitterfeld sind gefährliche Hunde-Köder gefunden worden. Laut Polizei legten Unbekannte mit Rasierklingen gespickte Wurststücke am Straßenrand aus. Die tödlichen Fallen seien offenbar für Haustiere gedacht gewesen. Es sei aber kein Tier in Riesdorf verletzt worden. Bereits vor wenigen Wochen gab es den Angaben nach in der Gegend einen ähnlichen Fall. Die Polizei sucht Zeugen.

06:05 Uhr | Impfung für Schülerinnen und Schüler geplant – unter Bedingungen

Sachsen-Anhalts Landesregierung bereitet die Corona-Schutzimpfung für alle impfwilligen Schülerinnen und Schüler ab zwölf Jahren im Land vor. Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) erklärte auf MDR-Anfrage, ihnen solle ein Angebot unterbreitet werden. Es werde an zwei Modellen gearbeitet: einer Impfung vor Beginn beziehungsweise zum Ende der Sommerferien. Da diese in Sachsen-Anhalt erst gegen Ende Juli beginnen, habe man hierzulande nicht "einen ganz so großen Druck" wie die Nachbarn in Niedersachsen, die dies ebenfalls planen.

Gesundheitsministerin Grimm-Benne plant die Impfung der Schüler – sobald die Rahmenbedingungen geklärt sind. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Vorbereitungen treffen wir genauso wie die Kollegin in Niedersachsen. Auch wir wollen ein Modell vorlegen, was eine Impfung wahrscheinlich vor den Sommerferien vorschlägt und eins zum Ende der Sommerferien. Petra Grimm-Benne (SPD), Gesundheitsministerin Sachsen-Anhalts

Allerdings: Zunächst müsse aber von der Ständigen Impfkommission (STIKO) geklärt werden, wie und mit welcher Menge die Kinder geimpft werden sollten. Die Kommission bleibt in Bezug auf Corona-Impfungen für Kinder und Jugendliche aber offenbar zurückhaltend. Nach Informationen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland" tendiert die STIKO dazu, von einer generellen Impf-Empfehlung abzusehen. Stattdessen werde es wahrscheinlich nur eine Empfehlung für 12- bis 15-Jährige mit bestimmten chronischen Erkrankungen geben. Grund sei eine unzureichende Datenlage.

Die Europäische Arzneimittelbehörde will noch in diesem Monat über eine bedingte Marktzulassung des Biontech/Pfizer-Impfstoffes für 12- bis 15-Jährige entscheiden.

