Die Corona-Testpflicht an den Schulen in Sachsen-Anhalt wird bis Ende dieser Woche ausgesetzt. (Symbolbild) Bildrechte: dpa

Die Corona-Testpflicht an den Schulen in Sachsen-Anhalt wird bis Ende dieser Woche ausgesetzt. Das hat das Bildungsministerium am Dienstag mitgeteilt. Hintergrund ist ein Beschluss des Verwaltungsgerichts Magdeburg (Az.: 7 B 80/21 MD). Die Richter gaben dem Eilantrag der Eltern eines Grundschülers aus Osterburg statt. Grund: Die Auflage zum Testen stehe nicht in der aktuellen Eindämmungsverordnung. Mit dem Beschluss des Gerichts dürfe bis Freitag niemandem die Schule verweigert werden, der sich nicht testen lassen wolle. Die Möglichkeit auf einen freiwilligen Test besteht den Angaben zufolge aber weiter. Mit Inkrafttreten der neuen Corona-Verordnung am kommenden Montag soll die Testpflicht dann wieder gelten. Erst am Montag war die Testpflicht für die 243.000 Schülerinnen und Schüler an Sachsen-Anhalts Schulen in Kraft getreten.