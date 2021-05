In knapp fünf Wochen wird in Sachsen-Anhalt ein neuer Landtag gewählt, am 6. Juni. Einige Parteien haben in den vergangenen Tagen ihre heiße Wahlkampfphase eingeläutet, außerdem die Freien Wähler und auch unabhängige Kandidaten legen los, um für sich zu werben.