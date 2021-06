Die Corona-Situation bleibt entspannt. Am Sonntag hat Sachsen-Anhalt die niedrigste Corona-Inzidenz von allen Ländern erreicht. Aktuell liegt der Wert bei 1,9. Die Landkreise Mansfeld-Südharz und Anhalt-Bitterfeld sowie die Städte Magdeburg und Dessau-Roßlau haben eine Inzidenz von null. Die meisten Fälle hat es in den letzten sieben Tagen im Bördekreis gegeben: 11,1 Menschen pro 100.000 Einwohner haben neue Neuinfektion gemeldet. Mehr als die Hälfte der Menschen im Land ist mindestens einmal geimpft, nämlich 50,6 Prozent. Genau ein Drittel, 33,3 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner in Sachsen-Anhalt sind bereits vollständig geimpft.



Mittlerweile haben alle Landkreise und kreisfreien Städte Lockerungen bei der Testpflicht erlassen. Sie entfällt etwa für den Kino- und Theaterbesuch und für die Innengastronomie.