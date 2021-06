Am kommenden Sonntag fallen weitere Entscheidungen: In Dessau-Roßlau treten der CDU-Kandidat Eiko Adamek und der parteilose Robert Reck (28,38 Prozent) zur Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters an. In Colbitz geht es um den Bürgermeisterposten. Alle Wahlen fanden zeitgleich mit der Landtagswahl am 6. Juni statt, brachten jedoch für keinen Kandidaten eine absolute Mehrheit.