Nach einem Brand am Freitagabend in einem Wohnblock in Tangermünde steht die Brandursache immer noch nicht fest. Heute werden sich Spezialisten den Brandort ansehen, heißt es von der Polizei. Fest steht, dass das Feuer im Flur des vierten Stocks des Sechsgeschossers ausgebrochen ist. Weder Brandstiftung noch technischer Defekt können derzeit ausgeschlossen werden. Bei dem Brand mussten zahlreichen Menschen – vor allem Kinder – per Drehleiter aus dem Haus gerettet werden. Insgesamt wurden 19 Menschen evakuiert. Es entstand ein Sachschaden von rund 85.000 Euro.

Er soll für zwei Jahre und vier Monate ins Gefängnis – bestreitet aber weiterhin die gegen ihn erhobenen Vorwürfe: Heute soll am halleschen Landgericht in zweiter Instanz die Entscheidung fallen, ob ein 77 Jahre alter Mann aus dem Südharz zu Recht verurteilt wurde. Der Fleischermeister hatte sich nach Ansicht des Amtsgerichtes Sangerhausen mehrere sexuelle Übergriffe auf eine Mitarbeiterin zu Schulden kommen lassen. Stimmt nicht, argumentierten der Senior und seine Verteidigung: Mit einem Attest hatten sie nachweisen wollen, dass er körperlich gar nicht dazu in der Lage war. Das Gericht indes glaubte der 24 Jahre alten Beschäftigten. Heute wird mit einer Entscheidung in zweiter Instanz gerechnet.

Schneller impfen – das will sicher nahezu jeder. Und doch klappt's nicht so richtig schnell, weil noch der immer die nötige Menge an Impfstoff fehlt. Trotzdem will man in Anhalt und Wittenberg das Tempo anziehen – und nimmt heute weitere Impf- und auch Testzentren in Betrieb. In einem ehemaligen Schuhgeschäft in Köthen wird geimpft, außerdem dezentral und nah am Wohnort der berechtigten Menschen. In Dessau-Roßlau sind dagegen schon die ersten Hausarztpraxen eingebunden, zudem ist die Anhalt-Arena zum Impfzentrum geworden. Im Landkreis Wittenberg dagegen bleibt das am Sonnabend regulär geöffnete Impfzentrum vorerst das einzige.



Für den aktuellen Stand der Dinge empfehle ich Ihnen die wunderbare Übersicht meines Kollegen Manuel Mohr: