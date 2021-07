Herzlich willkommen zum Morgenticker von MDR SACHSEN-ANHALT am Montag. Mein Name ist Mandy Ganske-Zapf und bis 11 Uhr bekommen Sie hier die wichtigsten Nachrichten dieses Morgens – und einen Überblick, was seit gestern Abend passiert ist. In Anhalt-Bitterfeld hat es den Absturz eines Kleinflugzeuges gegeben, außerdem ist auch aus Sachsen-Anhalt Bereitschaftspolizei in den Gebieten der Flutkatastrophe von Rheinland-Pfalz im Einsatz. Gleich mehr dazu!