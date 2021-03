Hunderte Schiffen warten vor der Einmündung in den Suez-Kanal, während am Wochenende für Deutschland bereits vor möglichen Versorgungsengpässen gewarnt wurde. Denn: Der Schiffsverkehr ist immens wichtig für den Gütertransport, und der Suezkanal erspart den Umweg über das Horn von Afrika. Nun heute Morgen erste Entwarnung: Das riesige im Suez-Kanal gestrandete Containerschiff "Ever given" schwimmt wieder. Es sei freigelegt worden und werde derzeit gesichert, teilte das Schifffahrtsunternehmen "Inchcape Shipping Services" auf Twitter mit.