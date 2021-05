Auch in anderen Landkreisen, ebenso in Halle, verbessert sich die Corona-Lage: Im Saalekreis dürfen deswegen zum Beispiel wieder alle Kinder in die Kita. Möglich ist das, weil die 7-Tage-Inzidenz stabil unter 165 liegt. In den Schulen gibt es dem Landkreis zufolge nach den Pfingstferien Wechselunterricht. Aber weiter wichtig: Für die Notbetreuung ist eine Bescheinigung des Arbeitgebers über die Systemrelevanz der Eltern nötig.

In Sachsen-Anhalt beruhigt sich die Pandemie-Lage in einigen Regionen weiter: In Anhalt-Bitterfeld sieht es derzeit – nach Magdeburg – am besten aus, so dass dort die Bundes-Notbremse fallen kann. Entscheidend dafür ist die so genannte 7-Tage-Inzidenz. Diese liegt dort den fünften Werktag infolge unter 100, mit aktuell 54,3. Damit fällt dort die Notbremse, die Lockerungen dürfen am übernächsten Tag in Kraft treten, also am Mittwoch. Der Kreis dürfte das heute im Laufe des Tages entsprechend mitteilen.