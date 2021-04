Ab 7 Uhr wird der Bahnübergang auf der viel befahrenen Bundesstraße 1 in Heyrothsberge gesperrt. Grund sind Sanierungsarbeiten bis Mitte Mai. Der Verkehr wird über Körbelitz geführt. Die B1 ist die Umleitungsstrecke bei Unfällen auf der A2. Und die Bundesstraße 189 wird zwischen dem Mittellandkanal und Wolmirstedt wegen Sanierungsarbeiten gesperrt. Um die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten, wird die Baumaßnahme laut Verkehrsministerium in fünf Abschnitte unterteilt. Umleitungen sind eingerichtet. Die Arbeiten dauern voraussichtlich vier Monate.

Am Freitag ist die Bundes-Notbremse in Kraft getreten. Als Stichtage für ihr Greifen galten zunächst die Inzidenzen der Kreise und kreisfreien Städte am 20., 21. und 22. April. Lag die Inzidenz drei Tage in Folge bei über 100, gilt in Schulen Wechselunterricht. Lag die Inzidenz bis dahin oder drei Tage danach in Folge bei über 165, bleiben die Schulen zu. Auch wenn Kitas im neuen Gesetzestext der Notbremse nicht genannt werden, gilt die Schließung der Einrichungen laut Sozialministerium Sachsen-Anhalts ebenfalls mit der 165-Inzidenz-Regel. Eine Notbetreuung soll aber sichergestellt sein. Das hat zum Wochenstart folgende Auswirkungen in Sachsen-Anhalt: