Mit dem Frühling bleibt es so eine Sache. Wir schauen gleich beim Wetter, was dieser Montag bringt. Erst einmal herzlich willkommen beim Morgenticker von MDR SACHSEN-ANHALT. Mein Name ist Mandy Ganske-Zapf und hier gibt es bis 11 Uhr die Nachrichten des Morgens mit einem Blick darauf, was seit gestern passiert ist. Starten Sie gut in den Tag!