06:36 Uhr | Genthins Bürgermeister übersteht Abwahlverfahren

Matthias Günther bleibt Bürgermeister von Genthin. Bildrechte: MDR / Moritz Lünenborg Der Genthiner Bürgermeister Matthias Günther (parteilos) bleibt weiterhin im Amt. Bei der Abstimmung über ein Abwahlverfahren kam im Stadtrat nicht die nötige Zweidrittelmehrheit zusammen. So simmten 18 der Räte für ein Abwahlverfahren, sieben dagegen und drei enthielten sich. Für die Einleitung des Verfahrens fehlte somit genau eine Stimme.



Zwischen Günther und den Stadträten gab es wiederholt Unstimmigkeiten. Derzeit ermittelt außerdem die Staatsanwaltschaft Stendal wegen Veruntreuung von öffentlichen Geldern gegen den Rathauschef.

06:21 Uhr | Haftstrafen für Brandstifter aus Arneburg

Das Landgericht Stendal hat gestern zwei Männer – 31 und 34 Jahre alt – aus Arneburg zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Sie sind verantwortlich für eine mehr als zweijährige Brandserie, die die Region seit Sommer 2018 in Atem gehalten hatte.

Der ältere Täter bekam 4 Jahre und drei Monate Gefängnisstrafe. Wobei zwei andere Strafen vom Amtsgericht mit einbezogen wurden. Der Mann hatte nur zögerlich zu den Brandlegungen ausgesagt, berichtet unser MDR-Gerichtsreporter Bernd-Volker Brahms. Sein 31-jähriger Kumpel war von Anfang an geständig. Der nicht vorbestrafte Mann bekam eine Strafe von zwei Jahren und neun Monaten. Die Männer hatten unter anderem das Alte Fährhaus und ein Gutsgebäude in Dalchau in Brand gesetzt. Die Haftstrafen sind noch nicht rechtsgültig. Die Richterin hob die Haftbefehle wegen Fluchtgefahr aber nicht auf. Bildrechte: MDR/Bernd-Volker Brahms

06:05 Uhr | Leere Kommunalkassen – Rotstift und höhere Gebühren drohen

Viele Menschen in Sachsen-Anhalt werden künftig wohl mehr Steuern und Gebühren zahlen müssen. Grund dafür ist, dass den Kommunen wegen der Corona-Pandemie die Einnahmen wegbrechen. Wie eine Umfrage der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young ergab, wollen drei Viertel aller Kommunen in Sachsen-Anhalt Gebühren erhöhen. Bei 63 Prozent der Städte steht die Erhöhung der Wasserpreise auf dem Plan. Ein Drittel der Kommunen will die Abgaben für Müllabfuhr, Straßenreinigung, Parken und Kinderbetreuung erhöhen.

Mehrheit will Angebote streichen

Im Ländervergleich wollen in Sachsen-Anhalt mit 63 Prozent überdurchschnittlich viele Kommunen ihr Leistungsangebot für die Bürgerinnen und Bürger kürzen oder streichen. Der Länder-Schnitt liegt bei 23 Prozent. So planen 38 Prozent der Kommunen, den Rotstift bei der Jugendbetreuung und der Seniorenarbeit anzusetzen. Jede vierte Stadt will den Betrieb eines Hallen- bzw. Freibades einschränken oder die Einrichtung sogar ganz schließen. Einsparungen bei der Straßenbeleuchtung stehen ebenfalls bei einem Viertel der Kommunen auf dem Plan.