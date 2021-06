In Halle wollen Landwirte heute gegen mögliche Einsparungen an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg protestieren. Dazu hat für den Vormittag die Initiative "Land schafft Verbindung" aufgerufen. Die Landwirte wollen mit ihren Traktoren in einem Protestzug durch die Saalestadt fahren. Im Mittelpunkt steht demnach die Sorge um die Zukunft des Instituts für Agrar- und Ernährungswissenschaften, das von den kürzlich bekannt gewordenen Sparplänen an der Hochschule betroffen wäre. Forschung und Ausbildung seien angesichts der anstehenden Herausforderungen in der Landwirtschaft aber wichtiger denn je, argumentiert die Initiative in ihrem Aufruf.