29.07.2021 | Der Morgenticker für Sachsen-Anhalt Coronaimpfungen für Kinder auch in Impfzentren

Bildrechte: MDR/Jörn Rettig

Heute im Morgenticker: Sachsen-Anhalt will auch Kindern ab zwölf Jahren ermöglichen, in Impfzentren gegen das Coronavirus geimpft zu werden. Außerdem: In Dessau-Roßlau testen Fallschirmspringer seit heute ihre Sicherheitsfallschirme.