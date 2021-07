Guten Tag. Mein Name ist Reiner Haseloff.

Goedendag. Mijn naam is Reiner Haseloff.



Wie geht es Ihnen? – Danke.

Hoem gaat het met u? – Dank u wel.



Halle ist die größte Stadt Sachsen-Anhalts.

Halle is de grootste stad van Saksen-Anhalt.



Magdeburg ist aber auch schön.

Maar Maagdenburg is ook mooi.



Nächstes Mal sehen wir uns wieder in Wittenberg.

We zien je de volgende keer in Wittenberg.