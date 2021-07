Forscher und Forscherinnen der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg haben ein Material vorgestellt, dass den photovoltaischen Effekt in Solarzellen um den Faktor 1.000 steigert. In der Fachzeitschrift t3n äußerten die Forscher und Forscherinnen, dass sie bei den Tests des neuen Materials selbst von dessen Effektivität überrascht gewesen seien. Das Material müsse nun auf Haltbarkeit und Festigkeit getestet werden. Erst danach ließe sich abschätzen, inwiefern dies ein Durchbruch in der Solartechnologie sei.