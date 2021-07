In Salzwedel wird von heute an der geschichtsträchtige Laden von Buchhändlerin Helga Weyhe aufgelöst. Das Geschäft öffnet zu einem Räumungsverkauf heute und morgen die letzten Male. Die Erbengemeinschaft hat sich dazu entschieden, das Haus zu verkaufen . Helga Weyhe, Ehrenbürgerin von Salzwedel, hatte bis zu ihrem Tod Anfang dieses Jahres täglich in ihrem Laden gestanden. Die 98-Jährige galt als älteste aktive Buchhändlerin Deutschlands . Ihr Geschäft hatte sie 56 Jahre lang geführt.

In der Altstadt von Magdeburg soll das Gelände am Prämonstratenserberg bebaut werden. Das hat der Stadtrat am Abend mit großer Mehrheit entschieden. Das Bauprojekt, über das auch wir gestern berichtet hatten, ist damit aber noch nicht endgültig durchgewunken: Die Bauherren sollen nun konkrete Bebauungspläne entwickeln. Sie werden anschließend erneut dem Stadtrat vorgelegt. Anwohnerinnen und Anwohner hatten zuletzt Kritik an dem Projekt geäußert – unter anderem, weil sie verhindern wollen, dass eine Grünfläche im Zentrum der Stadt verschwindet.