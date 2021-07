In Sachsen-Anhalt sind im vergangenen Jahr knapp 700 Menschen aus dem Ausland eingebürgert worden. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes waren das 2,4 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Eingebürgerten hätten vorher die syrische, vietnamesische, rumänische und ukrainische Staatsangehörigkeit gehabt. Der überwiegende Teil von ihnen lebte bereits seit acht Jahren in Deutschland.

Wenn sie in Halberstadt mit ihrem Hund an der Ohre spazieren gehen wollen, passen Sie besser auf! Dort sucht die Polizei nämlich noch immer nach einer verschwundenen Python. Laut Experten wird sich die Schlange in feuchten, dunklen Bereichen aufhalten. Deshalb will die Feuerwehr Haldensleben regelmäßig die Uferbereiche der Ohre nahe der Wohnung absuchen, aus der die Schlange entwichen war.