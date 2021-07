Die Commerzbank schließt sieben ihrer Filialen in Sachsen-Anhalt. Das hat die Bank auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT bestätigt. 16 Standorte bleiben erhalten. Das Unternehmen begründet den Schritt mit einem veränderten Kunden-Verhalten. Das Bankgeschäft in den Filialen verliere bei Kunden immer mehr an Bedeutung. Inzwischen sei das Smartphone der wichtigste Kontakt-Kanal. Daher soll die Betreuung über Beratungs-Center per Telefon, Chat, Video oder E-Mail ausgebaut werden. Das bundesweite Filialnetz wird von aktuell 790 ab Oktober um insgesamt 340 Standorte reduziert.