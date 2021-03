Die fremdenfeindlichen Drohungen gegen den Ex-SCM- und heutigen Handball-Bundestrainer Alfred Gislason haben in der Sportwelt für Entsetzen gesorgt. Der Trainer des Magdeburger Handball-Bundesligisten Bennet Wiegert sagte MDR SACHSEN-ANHALT, solche Vorfälle ließen niemanden kalt. Auch Sachsen-Anhalts Sportminister Michael Richter (CDU) verurteilte die Anfeindungen. Der Deutsche Handballbund sicherte Gislason jede Unterstützung zu – und kündigte rechtliche Schritte an .

Unbekannte hatten dem 61-Jährigen an seinem Wohnort in der Nähe von Burg bedroht. In einem Brief wurde der Isländer rassistisch beleidigt und unter anderem aufgefordert, sein Amt als Bundestrainer niederzulegen. Gislason hatte den Drohbrief anschließend in den Sozialen Medien geteilt.