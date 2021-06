In Deutschland haben am Mittwochabend viele Fußballstadien während der EM-Partie gegen Ungarn in Regenbogenfarben geleuchtet – zum Beispiel in Berlin, Frankfurt am Main und Wolfsburg. Und auch hier in Sachsen-Anhalt gab es Aktionen. In Halle wurde die Stadion-Mauer des HFC im Bereich der Kantstraße angestrahlt.