Heftige Unwetter haben in Teilen Deutschlands Polizei und Feuerwehr seit dem Abend auf Trab gehalten. Sachsen-Anhalt ist dagegen glimpflich davongekommen. Im sächsischen Jöhstadt im Erzgebirge wird eine Person vermisst, die offenbar durch eine Flutwelle fortgerissen wurde. Im Landkreis Hof in Bayern riefen die Behörden den Katastrophenfall aus. In Hagen in Nordrhein-Westfalen gingen in der Nacht Hunderte Notrufe wegen vollgelaufender Keller bei der Feuerwehr ein. In Sachsen-Anhalt ist es in der Nacht nach Angaben der Lagezentren weitgehend ruhig geblieben. Im Burgenlandkreis ist die Straße zwischen Teuchern und Krössuln wegen Überflutung gesperrt. Außerdem ist die Elbfähre Arneburg ab heute wegen steigender Wasserstände außer Betrieb.