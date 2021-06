Guten Morgen, liebe Frühaufsteherinnen und Frühaufsteher! Heute gibt es endlich eine Antwort auf die uralte Frage: Welche Stadt ist größer – Halle oder Magdeburg? Weitere Themen am Morgen: Kita-Preis geht nach Wörlitz und 20 Millionen gehen an den Tierpark in Dessau-Roßlau. Mein Name ist Fabienne von der Eltz und ich wünsche einen guten Start in den Donnerstag!