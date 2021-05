Das sommerliche Wetter geht in die Verlängerung. Auch heute dominiert in Sachsen-Anhalt die Sonne. Aber: Laut MDR-Wetterstudio können am Nachmittag und Abend auch mal Schauer und Gewitter möglich sein. Die Höchstwerte liegen zwischen 24 und 30 Grad. In den nächsten Tagen wechselt das Wetter dann wieder.