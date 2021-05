In knapp vier Wochen wird in Sachsen-Anhalt ein neuer Landtag gewählt. Nach und nach werden landesweit nun die Brief-Wahl-Scheine per Post verschickt, sofern sie online oder schriftlich nach der Wahlbenachrichtigung beantragt wurden. Die Unterlagen sollten mehrere Tage vor der Wahl zurück geschickt werden, damit sie pünktlich ankommen. Wichtig ist, dass bei der Briefwahl die Dokumente korrekt ausgefüllt und unterschrieben werden. Diese Anleitung beschreibt, wie mit Wahlschein und Stimmzettel sowie den farbigen Umschlägen bei der Briefwahl zu verfahren ist. Wer übrigens nicht per Briefwahl abstimmen möchte, kann am 6. Juni auch direkt ins Wahllokal gehen.