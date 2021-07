Und der Begriff "endlich" hat nach einem so schwierigen Schuljahr sicher einiges an Gewicht: Es gab Wechselunterricht, Homeschooling und immer wieder mussten Schülerinnen und Schüler, aber auch Lehrerinnen und Lehrer in Quarantäne. Die Corona-Pandemie hat das vergangene Schuljahr sehr schwierig gemacht. Heute nun nehmen die rund 200.000 Jungen und Mädchen im Land ihre Zeugnisse in Empfang. Sommerferien!