In Klötze in der Altmark rücken heute die Abrissbagger an. Dort soll die Hegeland-Halle teilweise abgerissen werden. Der übrige Teil der Sporthalle soll saniert werden – für insgesamt 2,3 Millionen Euro. In dem Rutsch soll auch die Anlage rund um die Halle modernisiert werden. Wer die neue Halle baut, ist übrigens noch ungewiss. Die Ausschreibung soll demnächst angeschoben werden.

Auch in Sachsen-Anhalt ist am Sonntag an die Toten der Corona-Pandemie erinnert worden. Die Glocken mehrerer Kirchen läuteten, an mehreren Landesgebäuden war Trauerbeflaggung angeordnet. In Sachsen-Anhalt sind laut Robert Koch-Institut bislang rund 2.900 Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben, bundesweit sind es knapp 80.000 Frauen und Männer. Ihrer wurde gestern bei einer Trauerfeier in Berlin gedacht.