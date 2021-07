Der Immobilienkonzern Heimstaden mit Hauptsitz in Schweden hat in Sachsen-Anhalt rund 1.200 Wohnungen gekauft. Wie das Unternehmen mitteilte, hat man in Halle knapp 800 und in Magdeburg mehr als 400 Wohnungen erworben. Die betroffenen Mieter sollten zeitnah informiert werden, teilte der Konzern MDR SACHSEN-ANHALT mit. In beiden Städten seien sowohl Plattenbauten als auch Gründerzeithäuser und klassische Mehrfamilienhäuser gekauft worden. Heimstaden hatte in der jüngeren Vergangenheit in Deutschland vor allem in Berlin in neue Wohnungen investiert. Der Konzern ist aber in 250 europäischen Städten aktiv. Gekauft wurden demnach nun auch Immobilien in Dresden, Rostock, Erfurt und Leipzig. Bundesweit besitzt Heimstaden mehr als 1.700 Wohneinheiten im Wert von rund 188 Millionen Euro.



In Berlin befürchten Mieterinnen und Mieter nach der Übernahme durch den Konzern steigende Mieten oder Kündigungen, weil die Mietwohnungen zu Eigentumswohnungen umgewandelt werden könnten.