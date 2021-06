CDU und SPD in Sachsen-Anhalt wollen ihre Gespräche über eine mögliche Zusammenarbeit in einer neuen Regierung fortsetzen. Das ist das Ergebnis eines rund vierstündigen Treffens der Spitzen beider Parteien gestern in Magdeburg. SPD-Chefin Juliane Kleemann lobte anschließend die "offene Atmosphäre", CDU-Chef Sven Schulze sprach von einer "sehr angenehmen ersten Runde". Zu Inhalten des Gesprächs äußerten sich beide Seiten nicht. Man habe für weitere Sondierungen aber schon Termine vereinbart, hieß es. Wann die sein sollen und um was geht, blieb aber ebenfalls offen.