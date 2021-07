Wie kriegt man Kinder dazu, Bücher zu lesen? – Richtig, mit Bestechung. Einen prima Anreiz bietet ab heute wieder der "LesesommerXXL" in Sachsen-Anhalt. Der findet landesweit in Dutzenden Bibliotheken statt. Kinder ab der 2. Klasse können mitmachen. Bereits ab zwei gelesenen Büchern etwa gibt es ein Lese-Zertifikat für die Schule. Da werden die Deutschlehrerinnen und -lehrer Augen machen!

Viel-Leser können bis zum 1. September, also dem Ende der Sommerferien, sogar den Titel "Meisterleser" oder "Meisterleserin" 2021 ergattern. Hier gibt es eine Übersicht, welche Bibliotheken in Sachsen-Anhalt mitmachen.

Nach dem Brand in einer Lagerhalle in Klostermansfeld im Landkreis Mansfeld-Südharz am Wochenende ist der mutmaßliche Täter gefasst worden. Wie die Polizei mitteilte, gab ein Zeuge den entscheidenden Hinweis auf den 34-Jährigen. Nach seinen Angaben hatte der mutmaßliche Täter mit einer Glasflasche auf einen 17-Jährigen eingeschlagen und außerdem den Zeugen mit einem Messer angegriffen. Bei dem Angreifer wurden laut Polizei Zündhilfen gefunden und ein Messer sichergestellt. Er sei in eine Psychiatrie eingeliefert worden.

Sachsen-Anhalts SPD-Spitze hat in ihrem Streben nach Koalitionsverhandlungen mit CDU und FDP eine erste Hürde genommen. Nach einer Sitzung von Landesvorstand und Parteirat am Sonnabend in Quedlinburg sagte die Co-Landesvorsitzende Juliane Kleemann MDR SACHSEN-ANHALT, die Gremien hätten dem Vorhaben zugestimmt. Nun werde man einen entsprechenden Antrag für den Landesparteitag am kommenden Freitag in Leuna vorbereiten. Der Parteitag müsse noch grünes Licht für die Verhandlungen geben. Dann werde man mit CDU und FDP die in den Sondierungsgesprächen verhandelten Themen konkretisieren.