Das Landesverwaltungsamt (LVWA) hat in den vergangenen Monaten rund 300 Tonnen illegaler Abfälle und rund 80 alte Elektrogeräte in Sachsen-Anhalt sichergestellt. Darunter seien Batterieteile, Eisenstaub-, Kunststoff- und Gummiabfälle gewesen, die als "grüne Abfälle" aus Sachsen-Anhalt oder über die deutsche Grenze gebracht werden sollten, teilte die Behörde am Donnerstag in Halle mit. Das Landesverwaltungsamt, das eng mit Polizei und Zoll zusammenarbeitet, stößt nach eigenen Angaben immer öfter auf illegale Tätigkeiten.