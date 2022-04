Der überarbeitete Bußgeldkatalog für Sachsen-Anhalt hat offenbar seine abschreckende Wirkung verfehlt. Wie eine Umfrage der Deutschen Presseagentur zeigt, ist im vergangenen Jahr sogar mehr Müll an Feldwegen, in Waldstücken, auf Brachflächen oder Bauruinen illegal abgekippt worden. Bereits seit Jahren nehmen die Fälle in den Landkreisen und kreisfreien Städten zu.

Manchmal können anhand des Abfalls Personen ermittelt werden. Doch dann fehlen immernoch Zeugen für die Taten. Bildrechte: dpa

Wie eine Sprecherin des Landkreis Börde der dpa mitteilte, gab es in dem Landkreis von 2020 zu 2021 einen Anstieg von circa 14 Prozent. Das Problem liege nicht in der Erhöhung der Bußgelder. Vielmehr sei die Behörde immer in der Beweispflicht. Im Landkreis Jerichower Land konnten einer Sprecherin zufolge anhand der Abfälle zwar Personen ermittelt werden. Aber seit Mai 2021 sei keine einzige Strafzahlung verhängt worden, weil es keine Zeugen für die Taten gegeben habe. Dennoch belaufen sich die Kosten für die Beseitigung des illegalen Mülls allein in diesem Kreis auf etwa 31.600 Euro.