Die illegale Entsorgung von Müll ist in Sachsen-Anhalt weiter ein großes Problem. Wie das Landesverwaltungsamt am Montag meldet, müssen die Kommunen im Land dafür jährlich rund eine Million Euro ausgeben. Dabei ist die illegale Entsorgung laut Amt nicht nur teuer. Sie belastet auch die Umwelt. Böden, Gewässer und Luft würden verschmutzt. Müll, der nicht so schnell verwittert, könne zudem Haus- und Wildtiere gefährden.

Das Amt weist in seiner Pressemitteilung auf mehrere Möglichkeiten hin, seinen Müll legal loszuwerden. Alles, was nicht in den Hausmüll darf, kann kostenlos oder gegen eine kleine Gebühr an einem Wertstoffhof abgegeben werden. Diese Höfe gibt es laut Behörde verteilt in ganz Sachsen-Anhalt. Bis zu vier Mal im Jahr kann man Sperrmüll kostenlos zum Abholen anmelden.