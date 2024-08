Bildrechte: IMAGO / Shotshop

Fehlende Musiklehrer Musikschulen in Sachsen-Anhalt: 2.000 Kinder auf Wartelisten

Hauptinhalt

17. August 2024, 11:35 Uhr

Wer in Sachsen-Anhalt Unterricht an einer Musikschule nehmen will, muss gegebenenfalls länger warten. Das zeigen die Wartelisten, auf denen rund 2.000 Kinder und Jugendliche stehen. Grund dafür, dass dieser Nachfrage derzeit nicht nachgekommen werden kann, sind fehlende Lehrkräfte.