In Sachsen-Anhalt ist die Zahl der Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Waren es 2019 noch 74 solcher Einrichtungen, wurden Ende 2024 bereits 111 gezählt. Das geht aus der Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linken-Landtagsabgeordneten Nicole Anger hervor. Die meisten MVZ gibt es in Halle (23), Magdeburg (19), im Landkreis Harz (12) und im Burgenlandkreis (11).