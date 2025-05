Zahlreiche Stadtfeste im Süden von Sachsen-Anhalt werden in diesem Jahr teurer. Besucher sollen das aber nicht spüren. Das geht aus Recherchen von MDR SACHSEN-ANHALT in mehreren Kommunen hervor. Grund dafür sind verschärfte Sicherheitsbestimmungen wie etwa Poller nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt am Jahresende.