Darüber hinaus gibt es nach Angaben der AMG auch andere Trends, die sich in den letzten Jahren bei den Direktvermarktern etabliert haben. Neben Automaten und dem Verkauf in den Hofläden sei das etwa das sogenannte "Crowdfarming" über das Internet. Dabei adoptieren Menschen etwa Obstbäume, Tiere oder Rebstöcke. Die Landwirte liefern dann Äpfel, Käse oder Wein an die Haustür. Nach Schätzungen der AMG gibt es rund 600 Direktvermarkter in Sachsen-Anhalt.