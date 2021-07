Kurzarbeit und Online-Kurse Pandemie bremst teils Meisterkurse im Handwerk

Die Entwicklung in den einzelnen Gewerken ist dabei unterschiedlich. Die Handwerkskammer Magdeburg verzeichnete bei den Maurern und Betonbauern sowie den Installateuren und Heizungsbauern einen Anstieg bei den Meisterausbildungen. Einen Rückgang habe es bei den Tischlern, den Malern und Lackierern gegeben. Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Magdeburg, Burghard Grupe, erklärt, dass der Rückgang in den Meisterzahlen dem Handwerk große Sorgen mache.

Ein weiterer Rückgang der Absolventenzahlen kann zu dramatischen Entwicklungen am Arbeitsmarkt und bei der Unternehmensnachfolge führen.

Die Handwerkskammer Halle verzeichnete einen Rückgang der Absolventenzahlen unter anderem im Bau- und Ausbauhandwerk, im Holzhandwerk und in Gesundheits- und Körperpflegeberufen. In der Baubranche schlage die gute Konjunktur durch, Firmen und Mitarbeiter seien so stark ausgelastet, dass wenig Zeit für die Meisterschule bleibe. Einen ständigen Zuwachs verzeichne die Kammer vor allem im Elektrotechnikerhandwerk und im Kfz-Technikerhandwerk.