Nur wenn die Straßen ausnahmsweise einmal leer sind, fährt es sich auch dort gut. (Archivbild) Bildrechte: imago images/Shotshop

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) in Sachsen-Anhalt lobte die Pläne. Wenn die 50 Kilometer wirklich binnen eines Jahres auf die Strecke gebracht würden, sei das zu begrüßen, so ADFC-Vorsitzender Martin Hoffmann. "Wenn man das mit dem vergleicht, was zuvor lief, ist das durchaus ambitioniert", sagte er. Der ADFC hatte erst kürzlich kritisiert, dass die bestehende Infrastruktur längst nicht der steigenden Fahrradnutzung der Bevölkerung gerecht werde.



Das Problem sieht auch das Infrastrukturministerium selbst. Es attestierte im vergangenen Jahr in Bezug auf die Radwege einen "erheblichen Nachholbedarf" in ganz Sachsen-Anhalt. Auch personell wolle man die Planung neuer Radwege weiter unterstützen, sagte der Ministeriumssprecher. Zwei Stellen gäbe es für die Radverkehrs-Koordination des Landes momentan, eine dritte sei beantragt.