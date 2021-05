Tatsächlich zeigt sich immer wieder, dass einige Kommunen mit der Entsorgung von unerlaubt in die Natur gekippten Müllsäcken oder von Sperrmüll kaum hinterherkommen. Vielfach wurden in den vergangenen Jahren zum Beispiel Services entwickelt, bei denen Müll in Natur und am Straßenrand per App gemeldet werden kann. So zum Beispiel gerade erst in dieser Woche im Landkreis Stendal: Dort hat die Abfallentsorgungsgesellschaft des Kreises, ALS, eine App namens "Müllmelder" aufgesetzt. Bislang konnten wilde Abfälle auf Wald und Flur nur per Telefon gemeldet werden.