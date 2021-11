Die Ministerin kündigte außerdem einen anderen Umgang mit Corona-Fällen in den Schulklassen an. Demnach müssen künftig nur noch positiv getestete Schüler in Quarantäne. Alle anderen Schüler der betreffenden Kohorte könnten weiter zur Schule gehen. Allerdings werde in den betroffenen Klassen dann jeden Tag getestet. Außerdem müssten Masken fünf Tage lang im Unterricht getragen werden. Eine generelle Maskenpflicht ist nach den Worten Feußners derzeit aber nicht geplant.