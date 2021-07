Neue Corona-Regeln ab nächster Woche Landesregierung plant weitere Lockerungen für Sachsen-Anhalt

Auch die von der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) beschlossenen Lockerungen für Sportveranstaltungen sollen in Sachsen-Anhalt bald in Kraft treten. "Wir wollen die Beschlüsse der MPK in der neuen Eindämmungsverordnung eins zu eins umsetzen", sagte der amtierende Sportminister Michael Richter (CDU) am Donnerstag.