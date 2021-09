Mit dem 2G-Zugangsmodell wolle man wieder volle Räume in der Gastronomie, in der Kultur und weiteren Bereichen ermöglichen, sagte Grimm-Benne. Die Möglichkeit, weiter Geimpfte, Genesene und tagesaktuell Getestete einzulassen, soll aber auch bestehen bleiben – dann allerdings mit strengeren Regeln. Darunter versteht man dann das 3G-Modell.

Das Landeskabinett tagte am Dienstag das letzte Mal in seiner bisherigen Zusammensetzung. Die Landesregierung befindet sich mitten im Wechsel von der bisherigen Kenia-Koalition zu einem Bündnis von CDU, SPD und FDP. Am Montag war der Koalitionsvertrag unterzeichnet worden. Am Donnerstag stellt sich Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDUim Landtag zur Wiederwahl. Anschließend sollen die Ministerinnen und Minister ernannt und vereidigt werden.