Der Politikwissenschaftler Benjamin Höhne sieht in Sachsen-Anhalt nur eine kleine Nische für neue konservative Parteien. Bildrechte: Gerlind Klemens

In Sachsen-Anhalt waren CDU und AfD bei der Landtagswahl 2021 die stärksten Parteien. Hier eine Lücke zu füllen, sei schwierig, meint der Politikwissenschaftler Benjamin Höhne. "Eine neue Partei braucht eine Nische, die von den anderen Parteien nicht beackert wird", sagt Höhne. Das sehe er in Sachsen-Anhalt nicht, da die CDU sich um ein konservatives Profil bemühe. Bundesweit sei sie mit Friedrich Merz an der Spitze nach rechts gerückt.