Die angehenden Polizisten werden in Aschersleben ausgebildet. Bildrechte: dpa

Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) hat am Montag 177 Absolventinnen und Absolventen nach dem Vorbereitungsdienst an der Fachhochschule der Polizei in Aschersleben ihre Zeugnisse überreicht. Die 54 Frauen und 123 Männer werden nun ihren Dienst als Polizeimeister oder Polizeikommissar beginnen.