Sachsen-Anhalt profitiert bald von neuen ICE-und IC-Verbindungen. Das geht aus dem Fahrplan der Deutschen Bahn hervor, der ab Mitte Dezember gilt. So bekommt Wittenberg wieder eine ICE-Verbindung nach Waren und Rostock. Stendal erhält einen ICE-Anschluss aus und nach Zürich.

Nach Angaben der Deutschen Bahn bleibt die Direktverbindung von Stralsund nach Halle, ebenso der IC von Magdeburg nach Hamburg. Diese Verbindung wird künftig über Salzwedel geleitet. Damit erhält die West-Altmark wieder dauerhaft Anschluss an das Fernverkehrsnetz der Bahn. Weitere Details zum neuen Fahrplan will die Bahn am kommenden Mittwoch veröffentlichen.