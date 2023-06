Vielerorts werden dieser Tage in Sachsen-Anhalt Zeugnisse geschrieben. Das Schuljahr 2022/23 geht dem Ende entgegen, am 6. Juli beginnen die Sommerferien. Sechs Wochen lang ruht der Schulbetrieb im Land dann. Doch die Ferienzeit vergeht bekanntermaßen schnell und schon steht das neue Schuljahr vor der Tür. Damit verbunden sind viele Fragen, die MDR SACHSEN-ANHALT beantwortet.

Die Sommerferien beginnen am 6. Juli und enden am 16. August. Drei Tage später, am 19. August, findet die Einschulung statt. Mehr als 20.000 Kinder lernen dann nach Angaben des Bildungsministeriums erstmals ihre neue Schule kennen. Am Montag darauf, dem 21. August, beginnt für sie der Schulalltag.