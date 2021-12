In dem Zentrum sollen Schießübungen computersimuliert stattfinden. Die Schützinnen und Schützen werden dabei mit einer Laserwaffe sowie einem Sender und Empfänger ausgestattet und betrete einen virtuellen Raum – beispielsweise eine Wohnung, eine Industriebrache oder ein Fußballstadion. In dem inszenierten virtuellen Raum müssen die Beamtinnen und Beamten dann alleine oder mit virtuellen Kolleginnen und Kollegen Problemlagen bewältigen.

Bisher trainieren die Polizistinnen und Polizisten das Schießen laut Innenministerium in sogenannten Raumschießanlagen, also in Innenräumen. Das sei aber mit mehreren Beamtinnen und Beamten unter Corona-Bedingungen, mit Abstand und unter Hygieneregeln, kaum umsetzbar. Deswegen seien bestimmte Trainings bei der Schießausbildung der Fachhochschule der Polizei auch schon seit März 2020 ausgefallen.