Haseloff rief zudem dazu auf, trotz aller Unwägbarkeiten in der aktuellen Krise auch eine Chance zu sehen, da notwendige Transformationsprozesse in Wirtschaft und Gesellschaft nun beschleunigt umgesetzt werden könnten. "Die Möglichkeiten dafür stimmen bei uns in Sachsen-Anhalt." Das würden die Investitionen und Ansiedlungen im Land zeigen, so Haseloff. Als Besipiel nannte der Ministerpräsident die Ansiedlung des Chipherstellers Intel in Magdeburg.