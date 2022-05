Nahverkehr Neun-Euro-Ticket: Viele offene Fragen in Sachsen-Anhalt

Bildrechte: Uli Wittstock/Matthias Piekacz

Noch drei Wochen, dann soll am 1. Juni das Neun-Euro-Ticket für den Nahverkehr in Kraft treten. Das heißt: neun Euro pro Monat für Bus, Bahn oder Straßenbahn, drei Monate lang, also bis August. Allerdings gibt es noch ein paar praktische Probleme zu lösen.